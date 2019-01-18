Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi.

Vali Bilgin, ilk olarak 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığının Çırak Bayırı mevkisinde yer alan binasına giderek burada Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile bir araya geldi. Vali Bilgin, daha sonra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter'i de ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Çorlu'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA