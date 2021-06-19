Kırklareli Valisi Bilgin, çevre temizliğine dikkati çekebilmek için öğrencilerle sahilde çöp topladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile öğrenciler, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Karadeniz'e sahili bulunan İğneada beldesindeki sahilde çöp topladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile öğrenciler, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Karadeniz'e sahili bulunan İğneada beldesindeki sahilde çöp topladı.

Vali Bilgin, sahilde düzenlenen etkinlikte, "Sıfır Atık" ve "Geleceğimle Büyüyorum" projeleri kapsamında hem farkındalık oluşturduklarını hem de öğrencileri bilinçlendirdiklerini söyledi.

Bilgin, Marmara Denizi ve çevrenin büyük bir bölümünde sorunlar yaşanmaya başladığını belirtti.

Atık yönetiminin yaşamın en öncelikli konularından biri haline geldiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz 'Sıfır Atık' ve 'Geleceğimle Büyüyorum' projeleri kapsamında çevre bilincinin oluşmasını hedefliyoruz.

Bu dünyayı çocuklarımıza miras bırakacağız. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakamazsak onlarda gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakamazlar. Hep söylüyoruz bu bir kültür, bunu artık kendi kimliğimizle özdeştirmeliyiz. Annelerinizi, babalarınızı çevreye çöp atmamaları konusunda uyarın. Marmara'daki müsilaj sorunu gibi burada da farklı sorunlar yaşayabiliriz. Bu dünya bu çevre bizim. Yaşamak için önce yaşatmamız lazım. Doğada bir canlı, doğayı da canlı ve diri tutmamız gerekiyor."

İstiklal Ortaokulu öğrencisi Aytuğ Sezgin de sahilin çok fazla kirletildiğini, doğanın temiz kalması için çöplerin gelişi güzel atılmaması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, öğrenciler ile Kovid-19 tedbirlerine uyularak çöpleri topladı.

Kısa sürede yaklaşık bir kamyon çöp toplandı. Çöp toplayan öğrencilere, etkinlik sonunda dondurma ikram edildi, broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran