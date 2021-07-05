Kırklareli Valisi Bilgin asfalt sezon açılışı programına katıldı
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Kırklareli Valisi Bilgin asfalt sezon açılışı programına katıldı

Kırklareli Valisi Bilgin asfalt sezon açılışı programına katıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kırklareli'nin 179 köyünün tamamında hizmet sunulduğunu belirten Bilgin, bu hizmetlerin ulaştırılmasında yaz kış demeden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.

Bilgin, sezon açılışının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ardından Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ve Yol-iş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün Kızılcıkdere-Bayramdere yolundaki asfalt yapım çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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