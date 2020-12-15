Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Bilgin, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçen Bilgin, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğrafı için oy kullandı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini ve anlamlı bulduğunu söyledi.

AA'nın çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten Bilgin, "Fotoğrafların hepsi gerçekten çok güzel. Ama burada seçim yapmamız gerektiğinden bazılarına oy kullandım. Beni en çok 'Muhammed bebeğin mutluluğu' ile 'Filistinliler direnişte' fotoğrafları etkiledi. Fotoğrafların bazıları mutluluğu, bazıları anı, bazıları dienişi, bazıları ise hüznü yansıtmakta. Fotoğraf kareleri her şeyi anlatıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran