Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettirdiğini aktaran Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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