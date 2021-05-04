Kırklareli Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği
Kırklareli Valiliği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.
Kırklareli Valiliği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.
Valiliğin hayvan besleme ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.
Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokaktaki can dostların sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.
Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bilgin, çalışmalara katkı veren herkese teşekkür etti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran