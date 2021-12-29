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Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması Kırklareli Valiliği sel afetinden etkilenen bölgelere yönelik açıklama yaptı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

KIRKLARELİ - Kırklareli Valiliği sel afetinden etkilenen bölgelere yönelik açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'de bir anda bastıran sağanak yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşması sonucu birçok evi ve caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde ise araçlar selde mahsur kaldı.

Konuyla ilgili Kirklareli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle başta Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ilçelerimiz ile Alpullu Beldemiz olmak üzere yağışlardan etkilenen tüm yerleşim yerlerinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in yönetim ve koordinasyonunda İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları, DSİ, Kızılay ve tüm yardım ve destek ekiplerimiz ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir.

Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun" denildi.

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

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