Kırklareli Valiliğince fidan kampanyası başlatıldı
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Kırklareli Valiliğince fidan kampanyası başlatıldı

Kırklareli Valiliğince fidan kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valiliğince fidan kampanyası başlatıldı.

Kırklareli Valiliğince fidan kampanyası başlatıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında binlerce ağacın zarar gördüğü bildirildi.

Yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi amacıyla fidan kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında 390 bin fidan toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Vatandaşların desteklerinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil vatan ormanlarımızı el birliği ile yeniden yeşertmek için Kırklareli'mizden 390 bin fidan bağışlayarak geleceğe nefes oluyoruz. https://gelecegenefes.com/ adresinden kendi adınızla yapacağınız bağış ile bir fidanı toprakla buluşturarak yaralarımızı saralım. Geleceğe nefes olalım. Siz de hemen fidan sahiplenerek yangın alanlarında geleceğe nefes olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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