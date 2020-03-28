Kırklareli Valiliği: "Yerel gazeteler dönüşümlü yayın yapacak" Kırklareli Valiliğinden, yerel gazetelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönüşümlü yayın yapacağı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden, yerel gazetelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönüşümlü yayın yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, günlük yerel gazetelerin yayınlarının azaltılması uygulamasına gidildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ilan yayınlama hakkına tabi 6 yerel gazetenin kendi iradeleri ile mutabık olmasından dolayı ve gazetelerde çalışan fikir işçilerinin çalışma şartları da göz önünde bulundurulduğunda, sosyal mesafenin korunması amacıyla her gün 2 yerel gazetenin sırayla yayınlanması, yayın günü olmayan diğer gazete çalışanlarının evlerinde kalarak mesleklerini icra etmeleri uygun görülmüştür.

18 Mart 2020'de Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Paketi' nden de anlaşılacağı üzere fikir işçilerinin haklarında herhangi bir kayıp olmayacağı ve imtiyaz sahiplerinin de resmi ilan gelirlerinde azalma olmayacağı, aksine baskı-bayi giderlerinde azalmaya neden olacağından dönüşümlü yayın yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA