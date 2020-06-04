Kırklareli Valiliği Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor (2)
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Kırklareli Valiliği Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor (2)

Kırklareli Valiliği: Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor (2) 'ZAMAN ZAMAN ARITMANIN KAPASİTESİ AŞILIYOR' Kırklareli'nin İnece Belde Belediye Başkanı CHP'li Şahabettin Vardar, valiliğin Teke Deresi'ni kendilerinin arıtma tesisinin kirlettiği açıklamasını doğru...

Kırklareli Valiliği Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor (2)
04.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:19


Kırklareli Valiliği: Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor (2)
'ZAMAN ZAMAN ARITMANIN KAPASİTESİ AŞILIYOR'
Kırklareli'nin İnece Belde Belediye Başkanı CHP'li Şahabettin Vardar, valiliğin Teke Deresi'ni kendilerinin arıtma tesisinin kirlettiği açıklamasını doğru bulmadıklarını söyledi. Başkan Vardar, "Zaman zaman arıtmanın kapasitesini aştığı oluyor ama biz onu çözdük. Köylerin arıtmaları çok ve bu köylerde hayvan çiftliklerinin de pislikleri dereye gidiyor. Beldemizde bulunan süt ve et üretimi yapan fabrikalarımız var. Bu fabrikalar da birkaç ay içinde tesislerini kurup faaliyete geçirecekler ve sorunu çözmüş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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