Kırklareli Valiliği: Teke Deresi'ni, belde belediyesinin arıtma tesisi kirletiyor KIRKLARELİ'de, binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların su ihtiyacının giderildiği Teke Deresi'ndeki kirliliğe, CHP'li İnece Belde Belediyesi'nin arıtma tesisinden arıtılmadan bırakılan suyun neden olduğu belirlendi.

KIRKLARELİ'de, binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların su ihtiyacının giderildiği Teke Deresi'ndeki kirliliğe, CHP'li İnece Belde Belediyesi'nin arıtma tesisinden arıtılmadan bırakılan suyun neden olduğu belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda İnece Belediyesi arıtma tesisinden Teke Deresi'ne arıtılmadan, atık su bırakıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan, Ergene Nehri'nin kolu olan Kırklareli'nin İnece beldesinden geçen Teke Deresi, son dönemde renk değiştirip, yer yer beyaz ve griye bürünerek, akmaya başladı. Bölgede binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların içme suyunun karşılandığı dere, İnece'nin içinde temizken ve balıklar yüzerken, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Dokuzhöyük köyünde ise kirlenip, beyaz ve griye bürünüyor. Köy bölgesinde, derede balık ölümleri yaşanırken, çevreye de ağır kokular yayılıyor.

Köylüler ile üreticilerin tepkileri, kirliliğin sosyal medya ve basında yer alması üzerine Kırklareli Valiliği, harekete geçti. Yapılan açıklamada, deredeki kirliliğe, belde belediyesinin arıtma tesisinin neden olduğu belirtilirken, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ilimizdeki Teke Deresi'nin kirlilikten beyaz akmasının gündeme gelmesinin ardından Valiliğimiz tarafından görevli kurumlara ivedilikle inceleme yapılması talimatı verilmiştir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda İnece Belediyesi arıtma tesisinden Teke Deresi'ne arıtılmadan, atık su bırakıldığı tespit edilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yaptırımlar tesis edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA