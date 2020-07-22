Kırklareli Valiliği: Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımlar iftira ve hakaret boyutuna vardı KIRKLARELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde sokak hayvanların hakkında yapılan paylaşımların son zamanlarda iftira ve hakaret boyutuna vardığı ve çalışma huzurunu bozucu niteliği büründüğü belirtilerek, bu paylaşımları yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na...

KIRKLARELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde sokak hayvanların hakkında yapılan paylaşımların son zamanlarda iftira ve hakaret boyutuna vardığı ve çalışma huzurunu bozucu niteliği büründüğü belirtilerek, bu paylaşımları yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kırklareli Valiliği'nde yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde sokak hayvanları hakkında duyarlılık sahibi vatandaşlar tarafından mesajlar paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Ancak söz konusu mesaj içerikleri son zamanlarda iftira ve hakaret boyutuna varmış ve çalışma huzurunu bozucu niteliğe bürünmüştür. Valiliğimizce; ilimizde yerel yönetim birimleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen çalışmalar ile ilgili her türlü denetim faaliyeti sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar halkımıza duyurulmakta ve bu konuda sivil toplum ile kamunun iş birliği önemsenmektedir. Bütün samimi çabalara rağmen şikayete konu mesajlar ile İl Valimizin şahsına ve Kırklareli Valiliği'ne yönelik yazılanlar rencide edici boyuta ulaşmıştır. Söz konusu mesajlar halka açık bir şekilde paylaşıldığından, gerçeklik payı bulunmayan paylaşımlar nedeniyle halk arasında Valiliğimizce sokak hayvanlarına yönelik gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılmadığı izlenimi uyandırılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında üst mercilerin adresleri de eklenmek sureti ile mesajlara şikayet boyutu kazandırılmaktadır. Şikayetlerin haklı bir yanı olmadığından üst mercilerin gözünde Valiliğimizin itibarı zedelenmeye çalışılmaktadır. Sürekli yapılan paylaşımlar nedeni ile halka ve üst mercilere suçlamaların gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yapılması zorunluluğu doğmakta, bu da diğer iş ve işlemlere ayrılacak zamanın ve dikkatin verilememesine, gerçeklik payı olan paylaşımların da dikkate alınamamasına neden olmaktadır."'100 SOKAK HAYVANI KAYBOLDUĞU İDDİALARI ASILSIZ'

Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana Üsküp beldesinde 100 sokak hayvanın kaybolduğuna dair asılsız paylaşımlar yapıldığı ifade edilerek, "Sayın Valimizin talimatıyla ilgili birimler ve kolluk kuvvetlerimizce 7 kez çalışma yapılmış, sonucunda iddiaların gerçek dışı olduğu anlaşılmış ve ilgililer telefon görüşmesi ile bilgilendirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın her türlü talebi 24 saat esaslı olarak değerlendirmekteyiz. Ancak kamu kurumlarında iş ve işlemler sosyal medya üzerinden değil kurumlara müracaat edilmesi suretiyle tesis edilmektedir. Vatandaşlarımızca, kurumlarca yapılan iş ve işlemlerle ilgili şüphe oluşması halinde yetkili kurumlara başvurulması ayrıca İdarenin iş ve işlemleri karşı adli mercilere müracaat edilmesi tüm vatandaşlarımızın Anayasal hakkıdır. Gerçeği yansıtmayan mesajlar ve paylaşımlar Valiliğimizin halkımızın gözündeki itibarını zedelemeye yönelik kamuya açık bir biçimde ve sürekli olarak paylaşımda bulunan ilgililer hakkında eylemlerine uyan suçtan kamu davası açılması için şahıs/şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA