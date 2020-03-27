Kırklareli Valiliği'nden ziyaretçilere, 'Evlerinizde kalın' çağrısı KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yakın şehirlerden gelen ziyaretçilere çağrıda bulunarak, "Bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur...

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yakın şehirlerden gelen ziyaretçilere çağrıda bulunarak, "Bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur duyacağımızı bildiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave önlemler alındığını belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlimizde şu anda ikamet eden vatandaşlarımız dışında İstanbul ve Edirne illeri başta olmak üzere diğer şehirlerden ilimize gelme planı olan vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar iller arası hareketliliği azaltmak amacıyla bulundukları yerlerdeki evlerinde kalmaya davet ediyorum. Ülke olarak bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur duyacağımızı bildiriyoruz."

Kaynak: DHA