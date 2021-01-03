Kırklareli Valiliği'nden sokak hayvanlarına mama desteği
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Kırklareli Valiliği'nden sokak hayvanlarına mama desteği

03.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:34
Kırklareli Valiliği'nden sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Hayvan besleme gruplarının görevi başında olduğunu aktaran Vali Bilgin, kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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