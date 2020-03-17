Kırklareli Valiliği: Bulgar vatandaşların koronavirüs getirdiği iddiaları gerçek değil KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı en üst seviyede önlemlerin alındığını belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye koronavirüs getirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı en üst seviyede önlemlerin alındığını belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye koronavirüs getirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın geçişi kapatılması yönündeki talepleri, kapıdan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerle ilgili tereddütlerinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açılamada şöyle denildi: "Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize koronavirüs getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine, Dereköy Sınır Hudut kapımızda koronavirüs (kovid-19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır. Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulu'nun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz."

Kaynak: DHA