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Kırklareli vakaların artışı sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Kırklareli vakaların artışı sürüyorKIRKLARELİ Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında Kırklareli ilk 10'da yer alıyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli vakaların artışı sürüyor

KIRKLARELİ Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında Kırklareli ilk 10'da yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli ilk 10'da yer aldı. 25 - 31 Aralık tarihleri arasında 590,21 olan vaka sayısı, 1 - 7 Ocak tarihleri arasında 843,43'e yükseldi. Bununla birlikte kentin en işlek caddelerinde maske, mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlendi.

Vakaların hızlı artış göstermesinin sebebinin kurallara uyulmadığını belirten Mevlüt Tunç, "Vakaların hızlı artmasının sebebi biraz rehavete kapılmamız ve aşısını olan vatandaşların sorumsuzluğu davranmaları. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına biraz dikkat edilmeli. Aynı zamanda Omikron'un hızlı yayıldığı için vakalar artıyor. Aşılarımız yaptırmamız lazım. Çünkü hastanelerde daha çok aşısız insanlar var. Bana bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmememiz lazım. Daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

Kırklareli vakaların artışı sürüyor

Kırklareli vakaların artışı sürüyor

Kırklareli vakaların artışı sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Türkiye, Sağlık, Haber

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