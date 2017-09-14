Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplandı

Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, başkanlığında valilikte yapılan Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısında, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik, 2017 Yılı Uyuşturucu Yerel Eylem Planı ilk 8 aylık faaliyet raporları ele alındı.



Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gi·der, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Kapıcı, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve kurum müdürleri katıldı.