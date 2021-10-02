Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı - Haberler
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Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kulüpleri toplantısı gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kulüpleri toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kayalı Kampüsü merkezi derslik binasında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, akademik danışmanlar ve öğrenci kulüpleri temsilcileri katıldı.

Demir, öğrenci kulüplerinin, öğrencilerin hayatında hem okurken hem de mezun olduktan sonra önemli bir yer tutacağını söyledi.

Üniversitelerinde çok sayıda öğrenci kulübü olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üniversiteye girdiğiniz ilk günden itibaren istediğiniz alanda üye olarak veya yönetim kadrosuna dahil olarak öğrenci kulüplerinde görev alabilirsiniz. Hobileriniz ya da okuduğunuz bölümle ilgili kulüplere katılabilirsiniz. İlgi alanınıza yönelik kulüpler yoksa arkadaşlarınızla bir araya gelip yeni bir kulüp kurabilirsiniz. Kulüplere katılmak üniversiteye yeni başlayanlar için arkadaşlıklar kurma ve sosyal çevre oluşturma konusunda faydalı olacaktır. Öğrencilik sadece derslerle sınırlı değildir. Ders dışı zamanlarınızda bu tarz etkinliklere katılarak sosyal hayatınızı daha renkli bir hale getirebilirsiniz."

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Caner Yahya Boyar ise öğrenci kulüpleri ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulanarak öğrenci kulüplerinin yönergede belirtilen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

KLÜ'de 83 öğrenci kulübünün bulunduğunu bildiren Boyar, öğrencilerin öğrenci kulüpleri ile ilgili gerekli bilgilere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan ilgili bölümden ulaşabileceklerini kaydetti.

Toplantı, akademik danışmanların ve öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı - Haberler
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