Kırklareli Üniversitesinde "Gençlik Ofisi" açılacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu protokolü imzaladı.

Protokol ile KLÜ öğrencilerinin, akademik ve idari personelin, eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, törende yaptığı konuşmada, iş birliği protokolü kapsamında, gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtılması, öğrenciler ile akademik ve idari personelin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Kayalı Yerleşkesinde Gençlik Ofisi'nin açılacağını söyledi.

İl Müdürlüğü tarafından Genç Ofiste görevlendirilen personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaya yönelik sertifika ve diğer eğitim programlarının açılmasını destekleyeceklerini ifade eden Şengörür, bu tür çalışmaların önemine değindi.

Babuşcu ise Kırklareli'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmesinde Kırklareli Üniversitesi ile proje yürütmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran