Kırklareli Üniversitesinde 2020-2021 bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak
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Kırklareli Üniversitesinde 2020-2021 bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

23.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:48
Kırklareli Üniversitesinde 2020-2021 bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin teorik ve uygulamalı kısımlarının çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin teorik ve uygulamalı kısımlarının çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite senatosunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi için çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşyerinde 3+1, İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı (İMEP) gibi mesleki eğitim uygulamalarının ve dönem stajlarının yüz yüze yapılması, salgının seyrine göre işyerinde 3+1, İMEP gibi mesleki eğitim uygulamaları ve dönem stajları ile ilgili alınacak kararların birimlere bırakılmasına karar verilmiştir. Derslerin işleyişi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar gibi hususların Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama Usul ve Esasları'na göre belirlenmesi kararları alınmıştır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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