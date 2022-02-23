Kırklareli Üniversitesinde "11. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "11. Kariyer Günleri" etkinliği 7-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinliklere 178 iş insanı, akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirildi. 134 etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.