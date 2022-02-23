Kırklareli Üniversitesinde "11. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek - Haberler
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Kırklareli Üniversitesinde "11. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Üniversitesinde

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "11. Kariyer Günleri" etkinliği 7-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "11. Kariyer Günleri" etkinliği 7-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinliklere 178 iş insanı, akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirildi. 134 etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Araştırma, Mart, Güncel, Haberler

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