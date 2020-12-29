Kırklareli Üniversitesince çevrim içi İHA pilotluğu eğitimleri veriliyor
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Kırklareli Üniversitesince çevrim içi İHA pilotluğu eğitimleri veriliyor

29.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:35
Kırklareli Üniversitesince çevrim içi İHA pilotluğu eğitimleri veriliyor

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimlerine devam ediyor.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimler kapsamında çevrim içi İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluk eğitimleri verilmeye başlandı.

İHA kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almaları ve sertifikalandırılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen İHA0 ve İHA1 sınıf eğitimleri devam ediyor.

Kurs kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT-İHA mevzuatı kapsamında belirlenen eğitimler veriliyor.

Eğitmenlerden Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Kerem Ataşen AA muhabirine, eğitimlere yaklaşık 100 kişinin başvurduğunu söyledi.

Trakya'da eğitim verme yetkisine sahip tek kurum olduklarını anlatan Ataşen, İHA-0 ile İHA-1 eğitimleri verdiklerini ifade etti.

Eğitim almayan ve ehliyeti bulunmayanların İHA-0 ile İHA-1 droneleri uçurmalarının yasak olduğunu ifade eden Ataşen, eğitimleri tamamlayanlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot ehliyeti verileceğini anlattı.

Ataşen, eğitim almadan drone uçurulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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