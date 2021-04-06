Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansının, milli mücadele yıllarından itibaren basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden Türk basınının ve kamuoyunun en önemli haber kaynağı olduğunu belirtti.

AA'nın yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı temelinde yurttan ve dünyadan haberleri halkımıza ulaştıran milli ajansımız Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, AA Kırklareli Temsilciliği nezdinde Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran