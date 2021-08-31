Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür: "Üniversitemizdeki tüm çalışmaların merkezine siz değerli öğrencilerimizi koyuyoruz"
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür: "Üniversitemizdeki tüm çalışmaların merkezine siz değerli öğrencilerimizi koyuyoruz"

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür: 'Üniversitemizdeki tüm çalışmaların merkezine siz değerli öğrencilerimizi koyuyoruz'
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Şengörür, mesajında, 2007 yılında kurulan üniversitelerinin 12 fakültesi, 3 enstitüsü, 1 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 14 uygulama ve araştırma merkezi ile genç ve dinamik üniversitelerinden olduğunu belirtti.

Deneyimli akademik kadroları ile öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba harcadıklarını ifade eden Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Trakya'nın en huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde bulunan Kırklareli Üniversitesinin, nitelik sahibi ve topluma faydalı bireyler yetiştirme çabası içinde olduğunu bildiren Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"Üniversitemizdeki tüm çalışmaların merkezine siz değerli öğrencilerimizi koyuyoruz. Üniversitemiz öğrencileri ile büyük bir aile. Sizden aldığımız güçle ve sürekli iyileşme şiarıyla üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulumuzda mesleki ve teknik anlamda üst düzey imkanlara sahibiz. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız ve dersliklerimizle eğitimde çağdaş ortamları öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Etkin bir şekilde uyguladığımız üniversite, sanayi işbirliği sayesinde öğrencilerimiz, teorik eğitimlerini pratiğe dönüştürebilmekte ve kolayca iş bulabilmektedir. Öğrencilerimiz, İş Yeri Eğitim Sistemi sayesinde öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimi alanlarıyla ilgili iş ve üretim sürecine katılarak pekiştirmekte, işyerlerindeki organizasyon yapısını tanımakta ve iş disiplini kazanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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