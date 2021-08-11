Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür: "Üniversitemiz ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden biridir"
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür: "Üniversitemiz ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden biridir"

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür: 'Üniversitemiz ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden biridir'
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2007 yılında kurulan Kırklareli Üniversitesinin ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden olduğunu bildirdi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2007 yılında kurulan Kırklareli Üniversitesinin ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden olduğunu bildirdi.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunan üniversitenin, 14 yıldır deneyimli akademik kadrosu ve özveriyle çalışan idari personeliyle 24 bini aşkın öğrencisini geleceğe hazırlamak için çalıştığını belirtti.

Üniversite olarak tüm çalışmaların merkezine öğrencileri aldıklarını aktaran Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin öğrencileriyle birlikte büyük bir aile olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden aldıkları güçle sürekli iyileşme şiarıyla üniversiteyi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildiren Şengörür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulumuzda mesleki ve teknik anlamda üst düzey imkanlara sahibiz. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız ve dersliklerimizle eğitimde çağdaş ortamları öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetleri, yerleşke içinde fakültelere erişim ve sosyal alanlardan tüm öğrencimizin eşit şekilde faydalanabilmeleri hususuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Kırklareli Üniversitesi üçüncü merkezi derslikler binası, '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek turuncu bayrağın sahibi oldu. Umuyorum ki sürdürdüğümüz bu çalışmaların meyvelerini, farklı kategorilerde ve diğer fakültelerimizin de turuncu bayrak ödülüne layık görülmesi ile almış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür: "Üniversitemiz ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden biridir" - Haberler
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