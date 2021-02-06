Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şengörür atandı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Bülent Şengörür atandı.

Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar rektörlük görevine atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini ifade eden Şengörür, KLÜ'nün dünya üniversiteleri ile yarışır hale geleceğine inandığını kaydetti.

Şengörür'ürün özgeçmişi

Adapazarı'nda 1958 yılında doğan Bülent Şengörür, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini aldı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak 1994 yılında göreve başlayan Şengörür, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2010 yılında Profesörlüğe yükseldi.

Şengörür, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı süreç içinde, Yüksekokul Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi'nde 2013 - 2017 tarihleri arasında Rektör Yardımcısı, 21 Ocak 2017'den itibaren Rektör olarak görev yapan Şengörür, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptığı atamayla yeniden Rektör olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran