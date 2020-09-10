Kırklareli Üniversitesi güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğünce 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğünce 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Üniversitemizin 110 sayılı Senato Toplantısı'nda aldığı karar gereğince üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi online yapılacaktır."

Kaynak: AA