Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak
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Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak

12.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:30
Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için kulübeler hazırlandı.

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için kulübeler hazırlandı.

Ülkü Ocakları üyeleri, hazırlanan kulübeleri bazı noktalara bıraktı.

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur, yaptığı yazılı açıklamada, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla can dostları için barınak ve mama temin ettiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının çetin kış şartlarından olumsuz etkilendiklerini bildiren Yücepur, her fırsatta sokak hayvanlarına mama bıraktıklarını ifade etti.

Yücepur, sokak hayvanlarına destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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