KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor
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KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Aşılamadan görüntüler vatandaşlar ile röportaj KIRKLARELİ - (AA) Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına devam ediliyor.

Aşılamadan görüntüler

vatandaşlar ile röportaj KIRKLARELİ - (AA) Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına devam ediliyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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