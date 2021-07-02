KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması sürüyor

Aşılamadan görüntüler vatandaşlar ile röportaj KIRKLARELİ - (AA) Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına devam ediliyor.