Kırklareli Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti
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Kırklareli Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

27.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:54
Kırklareli Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere klavyeli tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere klavyeli tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, KTB tarafından temin edilen tabletlerin teslimi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende KTB Başkanı Turhan Altıntel, tabletleri Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'a teslim etti.

Altıntel, yaptığı konuşmada, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu nedenle öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Kalkan da salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu destekten dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kırklareli Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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