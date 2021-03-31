Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, lavanta işleme tesisinde incelemede bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, lavanta işleme tesisinde incelemede bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, lavanta işleme tesisinde incelemede bulundu.

Aksoy, Karakoç köyünde Seremma Coşkun'un KOSGEB desteği ile kurduğu tesisi gezerek bilgi aldı.

Trakya'nın en büyük lavanta işleme tesisinin Kırklareli'nde olduğunu belirten Aksoy, kadın girişimcileri önemsediklerini ifade etti.

Lavanta bitkisinin son yıllarda kıraç arazilerin gözdesi haline geldiğini ifade eden Aksoy, kentte lavanta ekiminin artması için çalıştıklarını söyledi.

Lavantanın diğer bitkilere göre birçok avantajı bulunduğunu anlatan Aksoy, "Lavanta bitkisi özellikle katma değeri yüksek bir ürün. Lavanta hem üreticilere hem de ekili oldukları bölgelere turizm açısından katkı sağlamaktadır, aynı zamanda kıraç alanları sevmektedir. Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilmeli. Böylelikle kıraç arazilerimiz de değerlendirilmiş olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran