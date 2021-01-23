Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy: "Kırklareli tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda"
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy: "Kırklareli tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda"

23.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:58
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy:

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yeşilin ve mavinin büyüleyici güzellikleriyle bezenmiş Kırklareli'nin tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda olduğunu bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yeşilin ve mavinin büyüleyici güzellikleriyle bezenmiş Kırklareli'nin tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda olduğunu bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, gıda, tarım, orman, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin kentin gelişmesi ve kalkınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile üretim seferberliği içerisinde canla başla çalıştıklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kırklareli tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, gıdanın ülkelerin ulusal güvenlik meselesi halini aldığı bu dönemde dünyada ve ülkemizde Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı andan itibaren olası senaryolar üzerinde çalışılarak gerekli tedbirler haftalar öncesinden alınmıştır. Gıdaya erişimde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyerek önemli bir başarıya imza atılmıştır. Bu vesileyle Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak salgın süresince tarlalarında, seralarında, işletmelerinde çalışarak üretim faaliyetlerine devam eden Kırklareli çiftçisiyle el ele vererek gıda tedarik zinciri güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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