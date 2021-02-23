Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy: "Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilmeli"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kıraç arazilerin daha etkin kullanılması için lavanta bitkisi ekilmesi önerisinde bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kıraç arazilerin daha etkin kullanılması için lavanta bitkisi ekilmesi önerisinde bulundu.

Aksoy, Babaeski ilçesindeki lavanta arazilerini gezerek, üreticilerden bilgi aldı.

Lavanta bitkisinin son yıllarda kıraç arazilerin gözdesi haline geldiğini ifade eden Aksoy, kentte lavanta ekiminin artması için çalıştıklarını söyledi.

Lavantanın diğer bitkilere göre birçok avantajı bulunduğunu anlatan Aksoy, "Lavanta bitkisi özellikle katma değeri yüksek bir ürün. Lavanta hem üreticilere hem de ekili oldukları bölgelere turizm açısından katkı sağlamaktadır, aynı zamanda kıraç alanları sevmektedir. Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilmeli. Böylelikle kıraç arazilerimiz de değerlendirilmiş olacaktır." dedi.

Aksoy, bu konuda üreticilere her türlü kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran