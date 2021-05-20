Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, çilek üreticilerini ziyaret etti
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çilek üreticilerini ziyaret etti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çilek üreticilerini ziyaret etti.
Aksoy, Armağan köyünde üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.
Çilek tarlalarını gezen Aksoy, köy muhtarı Recep Dal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Üreticilere desteklemeler ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Aksoy, Armağan köyünde çilek turizminin geliştiğini söyledi.
Birçok kişinin köye gelerek tarlalardan çilek toplayarak fotoğraf çektirdiğini belirten Aksoy, çilek yetiştiriciliğinin köylüye büyük katkı sağladığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran