Kırklareli sessizliğe büründü
26.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:13
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde 4. haftası saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde 4. haftası saat 21.00 itibarıyla başladı.
Hafta sonu kısıtlamasının başlamasıyla Kırklareli'nde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı