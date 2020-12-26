Kırklareli sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli sessizliğe büründü

26.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:13
Kırklareli sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde 4. haftası saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde 4. haftası saat 21.00 itibarıyla başladı.

Hafta sonu kısıtlamasının başlamasıyla Kırklareli'nde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. - KIRKLARELİ

Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Metin Oktay Fatih Terim Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli sessizliğe büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 00:13:33. #1.15#
title