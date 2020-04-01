Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:30
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kırklareli Valiliğinde görevli müdürler de test yaptırmak için hastaneye müracaat etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA