Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, kök hücre bağışı çağrısında bulundu - Haberler
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Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, kök hücre bağışı çağrısında bulundu

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, kök hücre bağışı çağrısında bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kök hücre bağışçı sayısının artması için çağrıda bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kök hücre bağışçı sayısının artması için çağrıda bulundu.

Cerit, kök hücre bağışında bulunan Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan Arzu Bahçıvanoğulları'nı makamında kabul etti.

Personeline duyarlılığından dolayı teşekkür eden Cerit, tüm vatandaşların kök hücre bağışında bulunabileceklerini söyledi.

Kök hücre naklinin çok önemli olduğunu ifade eden Cerit, özellikle kan bağışında bulunan vatandaşlarımız kök hücre bağışında bulunmalarını istedi.

Kök hücrenin ihtiyaç olduğunu anlatan Cerit, kök hücre bağışçılarının hastalara umut olduklarını sözlerine ekledi.

Bahçıvanoğulları da, kök hücre bağışında bulunduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

Birinin hayatını kurtarmak kadar güzel bir duygunun olmadığını ifade eden Bahçıvanoğulları, kök hücre bağışçı sayısının artması temennisinde bulundu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Araştırma, Kök Hücre, Güncel, Haber

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