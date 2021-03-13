Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti
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Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti

13.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:01
Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti.

Cerit, sağlık personeli ile sohbet ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Cerit, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını tüm dünyanın gördüğünü belirtti.

Kovid-19 ile mücadelenin her yerde ve her alanda devam ettiğini vurgulayan Cerit, vatandaşların da tedbirlere uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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