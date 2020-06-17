Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden KKKA uyarısı
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Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden KKKA uyarısı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyardı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden KKKA uyarısı
17.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:12

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalığın keneler tarafından insanlara bulaştığı anımsatıldı.

Hastalığın ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabildiği ifade edilen açıklamada, belirtileri taşıyanların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği bildirildi.

Kenenin vücuttan erken çıkarılmasının önemli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vücuduna kene tutunan kişiler kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler. Hastalık hayvanlarda belirti göstermez.

Hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden, hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uygun ilaçlarla, doğru yöntemle belirli aralıklarla ilaçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı, barınaklardaki çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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