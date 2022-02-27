KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere 27 otobüs daha Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonundaki tahliyelere katılmak üzere Kapıkule'den çıkış yapan otobüslerin Ukrayna-Romanya sınırına gittiği öğrenildi.

Uluslararası otobüs kaptanı Yüksel Ayna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda bekleyen Türk vatandaşlarını almak için yola çıktıklarını söyledi.

Çıkış işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı görevlilerince gerçekleştirildiğini anlatan Ayna, "Siret Sınır Kapısı'ndan vatandaşlarımızı almak için gayretle çaba sarf ediyoruz. Oradaki vatandaşlarımızı alıp Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Şoförlerden Mehmet Savaş da Siret Sınır Kapısı'na gideceklerini belirterek, "27 otobüsle vatandaşlarımızı almaya gidiyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli şekilde ülkemize getireceğiz." bilgisini verdi.

Ukrayna'dan gelişler sürüyor

Öte yandan, Ukrayna'dan kendi araçlarıyla gelenler de Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı'ndan aracıyla geçiş yapan Mehmet Bayırlı, ailesiyle Ukrayna'nın Odessa şehrinden geldiğini söyledi.

Zor bir yolculuk geçirdiğini belirten Bayırlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz güzergahlardaki gümrüklerde bize çok iyi davrandılar. Bütün imkanları bize sundular. İnsanlara çok yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.