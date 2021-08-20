Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha…

Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Milletvekilimiz Sayın Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte TOKGÖZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKSÖZ' ü ziyaret ederek, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ARVEN İlaç...