Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha…
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Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha…

Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha…
Habermetre - Haberler | Toplum

Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Milletvekilimiz Sayın Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte TOKGÖZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKSÖZ' ü ziyaret ederek, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ARVEN İlaç...

Kırklareli OSB' ye dev bir yatırım daha…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Milletvekilimiz Sayın Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte TOKGÖZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKSÖZ' ü ziyaret ederek, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ARVEN İlaç Firması ile İlimize 20 Milyon Euro' luk yatırımla kurulacak olan Aşı Üretim Tesisi hakkında görüşmelerde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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