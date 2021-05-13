Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak

Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 milyar liralık yatırım yapma kararı alan firmalar, 6 bin 500 kişilik istihdam oluşturacak.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 milyar liralık yatırım yapma kararı alan firmalar, 6 bin 500 kişilik istihdam oluşturacak.

Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen, bugün 31 firmanın üretim yaptığı OSB'de, kurulum için 9 firma makina montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor.

Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul'a yakınlığıyla yerli, yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB'de tekstil, ambalaj, elektronik ve demir sektöründe üretime başlayan firmaların, 2020 yılındaki imalatlarının 80 milyon dolarlık kısmı ihracata yönelik oldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin, stratejik konum avantajlarının yanı sıra sosyal donatılar, çevre düzenlemesi, yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gözdesi haline geldiği belirtti.

Mevcut parsellerin yüzde 55'inin tahsisin 3 yılda yapıldığını ifade eden Bilgin, OSB'de boş sanayi parseli kalmadığını bildirdi.

Bilgin, OSB'de 5 milyar liralık yatırım yapma kararı alan firmaların, istihdama 6 bin 500 kişilik katkı sağlayacağını kaydetti.

OSB'nin genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Bilgin, yapılan her yatırımın kent ve ülke ekonomisine katma değer sağladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Antony Blinken Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:26:12. #1.14#

title