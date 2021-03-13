Kırklareli OSB'de 3 firma daha yatırım kararı aldı
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Kırklareli OSB'de 3 firma daha yatırım kararı aldı

13.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:59
Kırklareli OSB'de 3 firma daha yatırım kararı aldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, parsellerinin yüzde 91'i satılan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım taleplerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, parsellerinin yüzde 91'i satılan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım taleplerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, Kırklareli'ndeki OSB'nin Türkiye'deki en iyi altyapısı olan sanayi bölgelerinden olduğunu söyledi.

Sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde parsellerin yüzde 18'inin satıldığını anlatan Bilgin, toplamda yüzde 91 parselin satışının tamamlandığını vurguladı.

Tüm yatırımcıları bölgeye davet eden Bilgin, "OSB'de 3 yeni firma daha yatırım yapma kararı aldı. Bu 3 firma yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım yapacak. Bu yatırımlarla hem bölge ekonomimiz güçlenir hem de istihdama da büyük katkısı olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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