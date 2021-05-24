Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
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Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de bir ilk olan Akıllı Tabela Sistemi donanımlı Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de bir ilk olan Akıllı Tabela Sistemi donanımlı Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin hızla gelişmeye devam eden ve yatırımcıların gözdesi olan Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilgin, Türkiye'de bir ilk olan Akıllı Tabela Sistemi donanımlı OSB'de yapılan yeni yatırımlar ile kısa sürede 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti.

OSB'nin gelişmesi için kısa sürede alt yapısına ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Vali Bilgin, "24 yıllık geçmişine baktığımızda 21 yılda bin 200 dönüm sanayi parseli tahsisi gerçekleştirilirken, son 3 yılda ise mevcut alanın yüzde 55'i oranında 1300 dönüm sanayi parseli tahsisi gerçekleşti" dedi.

OSB'nin 180 milyon lira bütçesinin olduğunu dile getiren Vali Osman Bilgin, "Pandemi ile zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin bu başarıları ile mutlu oluyoruz. Büyüme sürecinin devamında ilimizde istihdam sayısının 25 binleri geçecek ve şehrimizin spor, kültür ve sosyal anlamda olduğu gibi ekonomik anlamda da hızla gelişeceğini, bu bakımdan belediyelerimiz gelecek planlamalarında bunları göz önüne almaların büyük önem kazanıyor" şeklinde konuştu.

Vali Bilgin, OSB'nin kuruluşunda emeği geçen valilere, müteşebbis heyet üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, bölge müdürlerine, çalışanlara, yüklenici firmalar ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Kırklareli OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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