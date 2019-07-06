"Kırklareli OSB büyük lojistik imkanlar içeren bir konuma sahip"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) gelişiminde büyük bir ivme kazanarak yatırımcılar açısından cazip hale geldiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı açıklamada, OSB'nin Türkiye genelinde yatırıma müsait alanlar arasında ön plana çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Ulaşımından altyapısına, genişleme alanlarından planlanan projelere kadar bir çok alanda yatırımcılara cazip fırsatlar oluşturduğunu aktaran Bilgin, kent merkezine 12, Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı'na 50, Kapıkule Sınır Kapısı'na 95, İstanbul Hava Limanı'na 160, Tekirdağ Asyaport Limanına 115 ve Bulgaristan Burgaz Limanı'na ile havalimanı'na 130 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti.

Kuzey Marmara Otobanı'na bağlantı yollarının yakın gelecekte tamamlanacak olması itibariyle de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de yakın mesafede olacağını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarına yakınlığı da değerlendirildiğinde büyük lojistik imkanlar içeren bir konuma sahip. Genişleme potansiyeli ile de artan yatırım taleplerine cevap verebilecek durumda. Tahsisli parsel sayısı 71 parsele ulaştı. Dördüncü sınıf arazi yapısına ve hafriyat maliyetleri düşük yüzde 2,5 eğimli topografyasıyla dördüncü derece deprem kuşağındadır. Toplam 33 adet 6 bin 500 metre kareden 500 bin metrekareye kadar çeşitli büyüklüklerde boş sanayi parselleri mevcut.

Yaklaşık 2,5 milyon metrekare sanayi alanı, 400 bin metrekare sosyal donatı alanı, 300 bin metrekare yol ve otoparklar ve 470 bin metrekare sağlık koruma bandı alanı içeren Kırklareli OSB, toplam 3 milyon 670 bin metrekare alan üzerindedir. 33 parselde üretim, 5 parselde inşaat sonrası makine montaj çalışmaları, 13 parselde inşaat faaliyetleri ve 20 parselde de tahsis sonrası proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Karma bir organize sanayi bölgesi olan Kırklareli OSB'de, iplik, konfeksiyon, çorap imalatlarıyla çeşitlenen tekstil, gıda, makine ekipmanları, alüminyum profil, terlik ve ayakkabı, MDF, enerji ve beton santral ekipmanları başta olmak üzere çeşitli sanayi imalatları gerçekleşmektedir. OSB'nin planlaması, altyapısı, ulaşımdaki ana arterlere ve Avrupa'ya açılan kapılara yakınlığı, çevresel etkisi minimum ve katma değeri yüksek tesislerin oluşturduğu katılımcı profili yönleriyle Kırklareli'nin geleceğinde önemli bir rolü bulunmaktadır."

Kaynak: AA