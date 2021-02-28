Kırklareli ormanları kalite standardı tescil toplantısı yapıldı
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Kırklareli ormanları kalite standardı tescil toplantısı yapıldı

28.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:53
Kırklareli ormanları kalite standardı tescil toplantısı yapıldı

Kırklareli, Demirköy ve Vize sınırlarındaki ormanların kalite standardı tescil toplantısı yapıldı.

Kırklareli, Demirköy ve Vize sınırlarındaki ormanların kalite standardı tescil toplantısı yapıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, FSC temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nüfer Yavuz, Ağaçlandırma Şube Müdürü Talip Kavlak, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Vize Orman İşletme Müdürü Semih Sağdan katıldı.

Orman Bölge Müdürü Şahan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, orman varlığı ve kalitesi değerlendirildi.

Şahan, konuşmasında, bölgenin kaliteli bir ormana sahip olduğunu söyledi.

Her yıl FSC standartlarının değerlendirildiğini ifade eden Şahan, yeniden standartlara uygunluğu nedeniyle sertifikanın yenileneceğine inandıklarını belirtti.

Şahan, orman ürünlerindeki FSC etiketinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Daha sonra Şahan ve beraberindeki heyet, arazi incelemesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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