KIRKLARELİ OKULDA YOĞURT KABI SAPI KULLANARAK YÜZ KORUYUCU SİPERLİK ÜRETİYORLAR
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Anadolu Lisesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

KIRKLARELİ OKULDA YOĞURT KABI SAPI KULLANARAK YÜZ KORUYUCU SİPERLİK ÜRETİYORLAR

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi idareci ve personeli, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek için günde 20 tane ürettikleri yüz koruyucu siperlik sayısını, yoğurt kabı sapı kullanarak 200'e çıkardı.

11.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
KIRKLARELİ OKULDA YOĞURT KABI SAPI KULLANARAK YÜZ KORUYUCU SİPERLİK ÜRETİYORLAR

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi idareci ve personeli, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek için günde 20 tane ürettikleri yüz koruyucu siperlik sayısını, yoğurt kabı sapı kullanarak 200'e çıkardı.

Lüleburgaz ilçesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde idareci ve personellerden oluşan 7 kişilik ekip, bir süre önce koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlikli üretimine başladı. İlk günlerde 3 boyutlu yazıcıyla 20 siperlik üretilen okulda, daha fazla üretim için çözüm aranmaya başlandı. Yoğurt kaplarının sapının da maskede kullanılabileceğini düşünen Okul Müdürü Sahit Aydın, İstanbul'da bir plastik firmasıyla görüşerek 4 bin yoğurt kabı sapını ücretsiz temin etti. Yoğurt kabı saplarının kenarlarından delikler açıp daha sonra farklı boyuttaki başka saplar ile birleştiren okul personeli, iki yoğurt kabı sapının arasına plastik siperliği, satın aldıkları delikli lastik ile geçirip, en son olarak zımba yardımı ile güçlendirerek maskeyi hazır hale getirmeye başladı. Bu yöntemle tekrar üretime geçen 7 kişilik ekip, 3 boyutlu yazıcı kullanarak daha önce 20 tane ürettikleri siperliklerden artık tamamen el emeğiyle 200 adet üretmeye başladı.

'DESTEK VERİLİRSE GÜNLÜK ÜRETİMİ ARTIRABİLİRİZ'

Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Sahit Aydın, geliştirdikleri yöntemde kullanılan ham maddelerin tamamen ücretsiz elde edildiğini belirterek, "Yoğurt kabı sapı üretimi yapan İstanbul'da bir kalıp fabrikası ile görüştük ve kendileri bize 4 bin adet ücretsiz yoğurt kabı sapı gönderdi. Lüleburgaz'da faaliyet gösteren bir işletme ise bizlere plastik siperlikleri ücretsiz temin etti. Biz de okul aile birliği kasasından metresi normalde 1 lira olan ama kendileri de bizlere indirim yaparak 35 kuruşa delikli lastik aldık. Eğer bizlere yardım etmek isteyen veliler ya da vatandaşlarımız varsa okulumuza gelebilirler ve bu sayede günlük üretimi artırabiliriz. Malzemeler konusunda da bize destek çıkmak isteyen işletmeler okulumuza gelip bizlere ulaşabilirler" dedi.

'YOĞURT KAPI SAPI ÜRETİMİ HIZLANDIRDI'

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ise maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kaymakamlığımızın koordinesinde Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizde siperlik üretimine başladık. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde de idarecilerimiz ve kursiyerlerimiz orada bez maske üretimine başladılar. Lisemizde siperlik üretimine başlandı. İlk etapta okulumuzda 3 boyutlu yazıcı ile üretimi yapılmaya başlandı, ancak uzun sürmesinden dolayı okul müdürümüz çözümü yoğurt kaplarının saplarında buldu ve üretimi daha da hızlandırdı" diye konuştu.

BAŞHEKİM: HER TÜRLÜ YARDIM BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bahadır Alkan da okulu ziyaret ederek üretilen siperlikler hakkında bilgi aldı. Okul personeli ve idarecilerine teşekkür eden Alkan, "Daha önce kendilerinden zaten destek alıyorduk. Bu sefer de bize sağlıkçıların en çok tükettiği ve ihtiyacı olan siperlik üretimini yapıyor arkadaşlarımız. Daha önce bir miktar bize teslim etmişlerdi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla daha çok faal bir şekilde üretim söz konusu. Bakanlığımız zaten bize belli ölçekte destek veriyordu malzeme konusunda ama bütün ülke ve dünya çapında pandemi sürecinde olduğumuz için her türlü yardım bizim için daha da kıymetli" dedi.

Lisede üretilen siperliklerin Kırklareli, Lüleburgaz ve İstanbul'daki sağlık personeline ücretsiz bir şekilde il ve ilçe sağlık müdürlükleri gözetiminde dağıtıldığı belirtildi.

KIRKLARELİ OKULDA YOĞURT KABI SAPI KULLANARAK YÜZ KORUYUCU SİPERLİK ÜRETİYORLAR

Kaynak: DHA

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