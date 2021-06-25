Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı
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Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı Bakanı Koca paylaştı: Kırklareli aşılamada ilk 10 il arasında Dr. Ayçin Uğur: "18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı

Bakanı Koca paylaştı: Kırklareli aşılamada ilk 10 il arasında

Dr. Ayçin Uğur: "18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz"

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Yüzde 66,74 ile Kırklareli en çok aşılanan iller arasında ilk 10'da yer alıyor. Kırklareli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, "Aşılama oranlarımızın artmasıyla ilimizde vaka sayılılarımız düşmeye başladı. O yüzden 18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımız hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize, yada mobil ekiplerimizin oluşturduğu aşılama noktalarına davet ediyoruz. Pandemiyi ancak aşılama ile yenebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Bununla birlikte Yüzde 66,74 ile Kırklareli en çok aşılanan iller arasında ilk 10'da yer alıyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından hastane, aile sağlık merkezlerinin yanı sıra mobil ekiplerce köylerde aşılama noktalarında 18 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor.

Aşılama oranlarının artmasıyla vakalarda düşüş yaşandığını dile getiren Kırklareli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, "İlimizde aşılama çalışmalarını ekiplerimizle birlikte yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda özellikle bakanımızın açıkladığı üzere 18 yaş üstü çocuklarımızın da gençlerimizin de aşılanmasıyla korona virüsle mücadelemiz daha da hız kazanmış oldu. Aşılama oranlarımızın artmasıyla ilimizde vaka sayılılarımız düşmeye başladı. Özellikle pandemide ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarımızın da çocuklarımızın da aşılanmasıyla bu çalışmalarımız bizim için daha iyi ortamlarda aşı yapılması ve daha güvenli ortamlarda pandemiyle mücadele etmemize anlam kazandı. O yüzden 18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımız hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize, yada mobil ekiplerimizin oluşturduğu aşılama noktalarına davet ediyoruz. Pandemiyi ancak aşılama ile yenebiliriz" dedi.

Mobil ekipler tarafından kent merkezinin en işlek olan İstasyon Caddesinde kurulan aşı noktasında aşısını olan Tuğçe Altın, üniversite kazandığını ve pandemi nedeniyle okuluna gidemediğini belirterek, "Annem sağlık çalışına ve onun yönlendirmesiyle bizim yaş gurubumuza aşı başladığı andan itibaren randevumu aldım. Biraz önce aşımı oldum. Aşı olmak benim için çok önemliydi. Çünkü bu yıl üniversite kazandım ve okuluma hiçbir zaman gidemedim. Okuluma gitmem için aşılanma dışından başka bir yol olmadığını düşünüyorum. Aşının bilimsel çalışmalara ve bilimsel verilere dayandığını biliyorum. Bu yüzden aşıya gerçekten çok güveniyorum. Şuanda kendimi hem güvende hem de daha özgür hissediyorum. Umarım bu sene yaşıtlarımın aşılanması durumda eğer sizde gelip aşı olursanız okuluma gidebileceğim" şeklinde konuştu.

Aşısını olan Utku Efe Buzol ise bütün yaşıtlarını aşı olmaya davet etti.

Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı
Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı
Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı
Kırklareli'nin yüzde 66,74'ü aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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