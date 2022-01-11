Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyorKIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

KIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Demirköy ilçesi Mahya Tepesi mevkiinde etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. 1 saat içinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yolda olumsuzluk yaşanamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri bölgede sürücüleri zincir takması konusunda uyardı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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