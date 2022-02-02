Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Haberler
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Çanlı - Güncel
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıKIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının bulunduğu Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

KIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının bulunduğu Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı beyaza büründü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Zemindeki buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, kar, Güncel, Haber

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